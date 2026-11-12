После пасхального перемирия от атак ВСУ погибло 15 сотрудников ЗАЭС

Количество сотрудников Запорожской АЭС, погибших после так называемого пасхального перемирия, увеличилось до 15 человек. Об этом журналистам рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Начиная с конца апреля, после так называемого пасхального перемирия, у нас уже погибло 15 человек - работников атомной станции. Из них шестеро человек - в последние две недели", - сообщил Лихачев.

Ранее сообщалось, что работник ЗАЭС погиб в минувшую среду при атаке украинских военных в собственном доме. В прошлом месяце БПЛА нанес удар по другому сотруднику, пока тот ехал на работу на электросамокате.

В июле МИД РФ осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки украинского беспилотника. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС Toyota Camry. Также погиб водитель Дмитрий Филиппов.