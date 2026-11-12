12 Ноября 2026
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Фото: Дума ТВ/скрин

Володин - Минстрою: Стоимость квадратного метра жилья не может расти на 50%

Стоимость квадратного метра жилья не может расти от года к году на 50%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По его словам, это возможно, только если на 50% выросла зарплата строителей, а также цены на пиломатериалы, металл, землю и другие составляющие.

"А вы сейчас берете, раздуваете стоимость квадратного метра, а дальше люди вынуждены будут платить ипотеку, исходя из этого, в большем объеме. Ну и, конечно, все программы социальные, государственные в части предоставления жилья, они "ополовинятся", - добавил спикер ГД.

Володин отметил, что президент поставил перед задачу, чтобы и тарифы, и стоимость квадратного метра жилья были обоснованными.

"Поэтому приходите и обосновывайте эти цифры, которые вы утверждаете. Они не могут меняться от года в год на 50%. Ну просто не могут, коллеги. Мы что, это не понимаем?" - заявил он, обращаясь к представителям Минстроя.

Госдума сегодня рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Доклад депутатам представляет председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В ходе своего выступления она заявила, что гражданам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека. "Доступность жилья зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра и, по сути дела, того объема долга, который людям надо брать", - указала Набиуллина, отметив, что льготные ипотечные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выгода была в значительной степени "съедена" ростом цен.

Теги: володин, жилье, стоимость квадратного метра


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