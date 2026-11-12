Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек

Президент РФ Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках. Глава государства сделал это заявление в Кремле во время переговоров с спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам Путина, Россия контролирует Константиновку и готова гарантировать безопасность гуманитарной миссии.

Российской стороне потребуется пять суток для разминирования территории в районе Константиновки, сообщил президент. Если Киев утверждает, что контролирует город, то он должен обеспечить безопасность миссии со своей стороны, указал Путин.

Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области завершилась 30 октября, режим тишины, объявленный ради ее проведения, истек вечером 1 ноября. Из города, который несколько месяцев находился в блокаде, удалось вывезти несколько сотен человек, а оставшимся передали десятки тонн грузов. Миссию, согласованную при участии первой леди США Мелании Трамп, возглавили уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. В Кремле заявили, что механизм прекращения огня в Алешках может стать примером для достижения аналогичных договоренностей и на других участках в зоне СВО.