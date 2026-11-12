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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Избирком решил, кому передать освободившийся мандат Орлова в ЗакСО

Вакантный мандат депутата Законодательного собрания Свердловской области, освободившийся после назначения Алексея Орлова в Совет Федерации, передан Елене Чечуновой. Об этом Накануне.RU сообщили в избирательной комиссии региона.

Избирком решил передать вакантный депутатский мандат Чечуновой как зарегистрированному кандидату от "Единой России" (территориальная группа №22 (Первоуральская), номер 1 в группе). Сегодня комиссия приняла соответствующее постановление.

Елена Чечунова(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, на этой неделе Алексей Орлов был наделен полномочиями сенатора. Решение было принято единогласно. Одновременно были прекращены полномочия Орлова как депутата ЗакСО.

После этого экс-мэр рассказал о своих ближайших планах на новом посту.

Теги: депутат, мандат, Орлов, Чечунова, ЗакСО, избирком


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