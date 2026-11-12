Путин, Уиткофф и Кушнер обсудили самый масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

Инициативу обмена пленными между Россией и Киевом обсудили президент страны Владимир Путин и спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что речь идет, вероятно, о самом масштабном обмене военнопленными.

"В частности, поддержана обсуждавшаяся в Абу-Даби инициатива о проведении очередного, по всей видимости, самого масштабного обмена военнопленными. Параметры этого обмена в настоящее время согласовываются. Надеемся, что украинская сторона серьезно подойдет к выполнению в принципе достигнутой в Абу-Даби новой договоренности", - сказал Ушаков.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Сегодня же в Кремле состоялась встреча российского президента со Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

После встречи с президентом с Владимиром Путиным Уиткофф заявил, что был согласован новый раунд трехсторонних переговоров по Украине.