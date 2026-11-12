Уиткофф после встречи с Путиным: Согласован новый раунд трехсторонних переговоров по Украине

После встречи с президентом России Владимиром Путиным был согласован новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Думаю, прогресс был достигнут... Люди не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Мы возобновили их и договорились о новой встрече", - рассказал Уиткофф телеканалу CNN после встречи с Владимиром Путиным.

Напомним, что сегодня в Кремле состоялась встреча российского президента со Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по вопросам урегулирования конфликта на Украине.