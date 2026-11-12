В Госдуме отметили миграционную политику Югры

В Госдуме сочли эффективной миграционную политику Югры. Об этом высказалась вице-спикер нижней палаты парламента России Мария Воропаева (ЛДПР).

"За счет региональных бюджетов оказываются 23 вида мер поддержки мигрантам и их семьям. Справедливо? Ответ ЛДПР однозначный: нет", - написала политик в своём telegram-канале.

Воропаева выступила на пленарном заседании Госдумы с большим докладом о поддержке мигрантов в регионах. Её страницы в соцсетях завалены жалобами о том, что россияне оформить пособия и выплаты не могут, а мигранты ловко научились "соответствовать" условиям для поддержки.

"Пора это прекращать. Практика ХМАО показывает, что отмена и ограничение выплат приводят к оттоку мигрантов. Регион экономит деньги, которые могут быть направлены на решение вопросов местных жителей. Регион живет спокойнее: меньше конфликтов и асоциального поведения", - написала Воропаева.

Политик предложила коллегам-депутатам инициировать вопрос об ограничении поддержки мигрантов в своих субъектах.

"Будем следить за ситуацией. Уверена, эта общая задача для всех партий", - написала Воропаева.

Отметим, что в Югре многодетные мигранты лишились региональных мер поддержки. Получателями региональных мер поддержки считаются только семьи, все члены которой являются гражданами Российской Федерации. Ранее условие о гражданстве отсутствовало. Кроме того, для получения компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги, ежемесячной выплаты на проезд и единовременного пособия к началу учебного года, одному из родителей нужно быть гражданином РФ, постоянно проживать в России в статусе гражданина не менее пяти лет и постоянно жить в Югре.

29 октября 2026 г. губернатор Югры Руслан Кухарук во время своей пресс-конференции высказался об изменениях миграционной политики ХМАО. Он отметил, что ранее в Югру приезжало много мигрантов. Ежегодно тысячи таких людей становились гражданами РФ. Потом выяснялось, что цели приезда были другими, нежели работа и ассимиляция в российском обществе. Часто приезжавшие нарушали законы, не принимали культурные традиции.

В итоге, как заявляет Кухарук, миграционная политика в регионе изменилась, произошло "отсечение" тех, кто приехал не работать, а просто легализоваться как гражданин РФ и получать пособия. Власти стали внимательнее смотреть на цели приезда. В итоге на 22,9% снизилось количество приезжающих мигрантов, в шесть раз выросло количество выдворенных. Сократилось количество приёмов в гражданство.

"Мы поставили заслон. Стали работать с нанимателями, теми, кто приглашает мигрантов. Важно оценивать вклад иностранцев. Тех, кто не хочет соблюдать законы, чтить культуру, тут не будет", — сказал Руслан Кухарук.

С 2027 г. иностранные граждане, работающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по патентам, будут платить почти на 27% больше. Региональный коэффициент, отражающий особенности рынка труда, увеличат с 4,284 до 5,445. Об этом говорится в распоряжении правительства автономного округа "Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики" на 2027-29 гг.