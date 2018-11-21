21 Ноября 2018
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Общество Пермский край

Жители деревень, по которым пройдет Северный ж/д обход, встретятся с главой Минтранса Пермского края

Инициативная группа жителей населенных пунктов, вблизи которых пройдет Северный железнодорожный обход, завтра встретится с министром транспорта Пермского края Николаем Ухановым. На повестке - обсуждение маршрута прохождения ж/д магистрали и путей решения проблемы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Тему на состоявшейся вчера онлайн-конференции прокомментировал губернатор региона Максим Решетников. Глава региона фактически подтвердил, что трассировка грузов пойдет по территории населенных пунктов Хохловского сельского поселения и перенаправил возмущения жителей, которые построили там дома, в адрес РЖД.

"Ну что тут можно сказать? Железные дороги по воздуху не строятся, поэтому будет какая-то трассировка. РЖД нужно садиться с жителями, искать компромисс, какие-то компенсаторные меры. Но договариваться по этому вопросу придется. Объект крайне нужный для будущего края", - сказал губернатор.

От встречи с Ухановым жители поселений не ждут других заявлений или обещаний перенести маршрут, но хотят получить ответы на свои вопросы: почему не были представлены проекты с прохождением дороги в отдалении от населенных пунктов, законна ли трассировка опасных грузов с Верхнекамья на расстоянии ста метров от жилых домов?

"Как дал понять Решетников, на уровне краевых властей ничего не решится. Губернатор расписался в свей беспомощности, направил нам решать вопросы с РЖД о компенсациях, то есть дорога все таки пройдет по населенным пунктам, а все что мы можем сделать - добиться каких-то выплат", - рассказал Накануне.RU один из участников встречи с министром Дмитрий Мельников.

Стоит добавить, что утверждала проект прохождения железной дороги рабочая группа, возглавляемая краевыми чиновниками. О проекте ни они, ни РЖД жителей в известность не поставили.

Пермяки уже направляли открытое письмо губернатору, на днях письмо с двумя тысячами подписей уйдет на имя руководителя РЖД Олега Белозерова. Требования остались прежними: перенести проект на максимально удаленное расстояние от жилой территории.

"Мы не просим не строить дорогу. Если это экономически оправданный проект, то нужно находить компромиссы, общаться с людьми. По факту подрядная организация РЖД уже проводит геодезические работы по "красному" створу, другие варианты не рассматриваются", - отмечает Мельников.

Северный железнодорожный обход Перми(2018)|Фото: Схема Ж/д обхода

Параллельно жители деревень готовят обращения в федеральные органы власти.

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Жители деревень, по которым пройдет Северный ж/д обход, встретятся с главой Минтранса Пермского края

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Теги: Северный железнодорожный обход, Глушата, Тупица, Заозерье



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