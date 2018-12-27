В Перми автобусам официально разрешили ездить по "опасному" участку моста на Монастырской

Автобусам "Волгобас", которые перевозят пассажиров по маршруту №2, официально разрешили проезд по участку ул. Монастырской, где установлено ограничение грузоподъемности транспорта. На участке появился новый дорожный знак, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщало агентство, после перекрестка с ул. 25 лет Октября на ул. Монастырской установлен дорожный знак ограничения массы транспорта. По участку в сторону вокзала Пермь I запрещено двигаться транспорту с максимальной грузоподъемностью больше 10 т. По этой дороге с декабря ездят "Волгобасы" маршрута № 2 - в будущем эти автобусы должны заменить городскую электричку. Автобусы весят 18 т без пассажиров. В прокуратуру Перми уже направлено заявление о проверке безопасности пассажирских перевозок.

На днях на участке дороги появился новый знак, разрешающий проезд автобусов по мосту, вне зависимости от их массы. Проводились ли какие-то обследования конструкции моста - неизвестно.

Накануне.RU направило в администрацию Перми запрос, на момент публикации ответа не поступило.