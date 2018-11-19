19 Ноября 2018
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Общество Пермский край

Власти Прикамья объявили конкурс на проектирование ТПУ на вокзале Пермь II

"Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края" объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий для создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на базе железнодорожного вокзала Пермь II со строительством автовокзала и обустройством прилегающей территории. Торги проходят на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.
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Начальная цена закупки - 2,7 млн руб., заказчик работ Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.

В перечень работ входят инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. Все работы должны быть выполнены до 10 декабря 2018 г.

Напомним, краевые власти намерены избавиться от участка Горнозаводской железной дороги в границах вокзала Пермь II - ст. Мотовилиха ради проекта благоустройства набережной. Сегодня участок используется для пассажирских перевозок, по нему проходит маршрут городской электрички. Жителям предложено пересесть на автобусы и трамвай, для этого будут созданы два ТПУ - на Перми II и Мотовилихе. Однако жители Орджоникидзевского района и другие пассажиры электрички говорят о неудобстве новой транспортной схемы и отстаивают сохранение железной дороги на митингах.

Вредным назвали проект и пермские ученые, они обратились с открытым письмом к краевым и федеральным чиновникам.

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Власти Прикамья объявили конкурс на проектирование ТПУ на вокзале Пермь II

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Теги: Горнозаводская ветка, Мотовилиха, Железная дорога, Горнозаводская дорога, Пермь II, Пермь I, благоустройство набережной Камы, Максим Решетников, Пермский край, минтранс Пермского края



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