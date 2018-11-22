Пермяки просят промышленников софинансировать строительство Северного железнодорожного обхода

Проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми по альтернативному маршруту, пролегающему в удалении от населенных пунктов, стоит на 5-10 млрд руб. дороже, чем обсуждаемая в краевом правительстве схема трассировки грузов. Об этом министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил на встрече с инициативной группой жителей Хохловского сельского поселения, рядом с домами которых пройдет проектируемая дорога. Пермяки считают, что дополнительные средства можно привлечь за счет частного сектора - промпредприятий Верхнекамья, которые поведут по новой магистрали свои грузы, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча инициативной группы - представителей жителей посёлка Глушата, деревень Заозерье, Тупица - с министром транспорта Пермского края состоялась сегодня. Стороны договорились,что такие совещания станут еженедельными, минтранс готов сообщать о стадиях работы над проектом магистрали.

В минтрансе выразили готовность рассмотреть перенос маршрута железной дороги ближе к лесному массиву, рассказал Накануне.RU об итогах встречи ее участник Дмитрий Мельников. Однако этот вариант удаляет ж/д ветку на, порядка, 200 м от населенных пунктов, учитывая, что дорога расположится на насыпи, высотой 15-20 м, такое расстояние не защитит жителей от шума.

"Скорее всего, власти остановятся на варианте перехода в Пальниках, что нас не устраивает. Переход в Бобках по техническим причинам более дорогостоящий, но есть заинтересованные в дороге предприятия, собственники которых - миллиардеры. Почему проект должен быть реализован только на государственные деньги? Уханов дал понять, что никаких переговоров с промышленниками о финансировании дороги край вести не будет. Мы готовы вынести это обсуждение на федеральный уровень, на уровень президента, чтобы они повлияли на решение вопроса о поиске недостающего финансирования", - сказал Мельников.

Напомним, Северный железнодорожный обход Перми предназначен для вывоза возрастающего потока грузов с предприятий Березниковско-Соликамского промышленного узла в обход плотины КамГЭС. Ранее в крае обсуждалось строительство Южного железнодорожного обхода, но проект заморожен из-за высокой стоимости. Ученые Перми отмечали, что без Южного обхода опасные грузы в будущем пойдут в непосредственной близости от нового ТПУ на станции Пермь- II.