РЖД представит проект прохождения трассы Северного железнодорожного обхода в первом квартале 2019 года

Жители деревень Холковского поселения Прикамья, вблизи которых планируется построить Северный железнодорожный обход Перми, на площадке Общественной палаты региона встретились с представителями РЖД и краевого Минтранса. На встрече обсуждался створ прохождения трассы, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, дорога, по предварительному проекту, может пройти через Пальники, в этом случае створ будет расположен вблизи деревень Заозерье, Глушата и Тупица. Жители выступили против такого варианта и предложили перенести железную дорогу.

На встрече в общественной палате представители РЖД отметили, что маршрут прохождения трассы еще не выбран и интересы жителей при создании проекта будут учтены. Монополия может представить проект трассы в первом квартале 2019 г.

Ранее к поискам компромисса жителей и РЖД призывал губернатор Пермского края Максим Решетников.