Движение на участке Горнозаводской ветки могут сохранить до весны

Движение на участке Горнозаводской ветки вдоль набережной Перми может сохраниться как минимум до весны следующего года, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Это связано с низкой пропускной способностью путей на дамбе Камской ГЭС, которая, в случае прекращения движения, может не справиться с возросшим трафиком. Для увеличения пропускной способности требуется перекладка пути полотна непосредственно на самой плотине, где предполагается проложить бесстыковые рельсы. По информации издания, ремонтные работы заинтересованные стороны согласовали с представителями "Русгидро" - собственником ГЭС. Планируется, что они состоятся в апреле - мае. Также расширить пропускную способность существующих путей через Камскую ГЭС может новый мост через Каму. Сначала руководство края и РЖД планировали разместить мост в районе Пальников. Стоимость проекта оценивалась в 40 млрд руб. В связи с высокой стоимостью от реализации этого проекта отказались и сделали выбор в пользу более экономичного варианта — строительства моста в районе КамГЭС. Стоимость этого проекта оценивается в 20-22 млрд руб.

Напомним, закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-2", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Изначально сообщалось, что движение будет закрыто осенью, позже - срок перенесли на декабрь. Сейчас проект реорганизации движения согласовывается с федеральными властями. В минтрансе Прикамья корреспонденту Накануне.RU сообщали, что приказа о закрытии движения на участке Горнозаводской ветки пока нет.