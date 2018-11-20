20 Ноября 2018
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Политика Пермский край

Максим Решетников: РЖД и жителям нужно найти компромисс по строительству Северного ж/д обхода

Жители населенных пунктов, вблизи которых пройдет Северный железнодорожный обход, и РЖД должны найти компромисс по вопросу строительства магистрали. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. По его словам, должны быть выработаны компенсаторные меры, но от проекта регион отказаться не может, передает корреспондент Накануне.RU.
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Проект строительства магистрали проходит вблизи посёлка Глушата, деревень Заозерье, Тупица, входящих в Хохловское сельское поселение. По проекту строительства, некоторые участки собственников находятся непосредственно под магистралью, ряд - попадают в зону нескольких сот метров. Жители поселений написали письмо губернатору, десятки обращений по этому вопросу поступило в instagram.

Решетников, комментируя тему, отметил, что Северный железнодорожный обход строится не из-за закрытия участки Горнозаводской ветки. "Мы его строим потому что дамба КамГЭС, по которой идет вывоз всей продукции с верхнекамья, Березников, Соликамска, исходя из ее состояния в ближайшее время не позволит вывозить даже действующий объем продукции", - сказал губернатор. Горнозаводская ветка непригодна для перевозок этих грузов, уточнил он.

Северный железнодорожный обход Перми(2018)|Фото: Схема Ж/д обхода

Что же до трассировки, то, по словам Решетникова, "РЖД внимательно смотрят тему с населенными пунктами":

"Поэтому, например, в районе Пальников предусмотрено строительство тоннеля, через тоннель поезда выйдут на мост. Но дальше сложный рельеф, трассировка пройдет вблизи населенных пунктов. Ну что тут можно сказать? Железные дороги по воздуху не строятся, поэтому будет какая-то трассировка. РЖД нужно садиться с жителями, искать компромисс, какие-то компенсаторные меры. Но договариваться по этому вопросу придется. Объект крайне нужный для будущего края".

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Максим Решетников: РЖД и жителям нужно найти компромисс по строительству Северного ж/д обхода

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Теги: Максим Решетников, Северный железнодорожный обход, Горнозаводская ветка, онлайн-конференция



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