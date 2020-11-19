Свердловский районный суд Перми признал законным закрытие участка Горнозаводской ветки

Свердловский районный суд Перми признал ликвидацию железной дороги между Пермь I и Пермь II законной и отказал общественнику Денису Галицкому в иске к Минобороны РФ. Информация об этом размещена на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Сам Денис Галицкий на заседание не явился. Как сообщил общественник на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на заседании он не присутствовал.

"Один мой соистец с температурой, и ранее контактировал с COVID-19 - сегодня он направил ходатайство об отложении и я был уверен, что судья отложит. Не ходить в суд - крайне нетипично для меня, но сегодня у меня были личные дела и я решил ими не пренебрегать, а то я бьюсь за эти пути, как будто я единственный в них заинтересован. Но судья Артемова, к которой ныне попадают почти все мои иски, решила, что никто ей не нужен для того, чтобы отказать... и отказала. Даже мрачная тень COVID-19 не влияет на решимость судов ничего не исследовать по Горнозаводской ветке и побыстрее все закончить", - отметил он.

Напомним, движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией. Иск Галицкого к Министерству транспорта РФ был отклонен. Иск к Минобороны был подан в связи с тем, что, как выяснилось, оборонное ведомство согласилось на закрытие ветки с условием, что хотя бы один путь будет действовать до строительства Северного обхода, но по факту движение было полностью закрыто.