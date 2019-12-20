В минтрансе Прикамья заявили об отсутствии приказа на разбор перегона Пермь II - Пермь I

В пресс-службе минтранса Пермского края заявили, что ничего не знают о возможных работах по разбору части железнодорожных путей перегона Пермь II - Пермь I.

"Такого приказа от Минтранса РФ пока нет", - ответили в ведомстве на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Ранее пермская пригородная компания объявила о прекращении продажи проездных документов по станциям Пермь II, Левшино, Чусовская на пассажирские поезда Москва - Новый Уренгой, Москва - Приобье с 22 декабря. Сейчас поезда дальнего следования идут через Пермь, а в случае закрытия перегона пойдут в объезд города.

Пермяки предположили, что закрытие перегона и разбор путей начнутся с 23 декабря. До этого озвучивалась дата - 15 декабря. Еще раньше сообщалось, что железнодорожные пути начнут разбирать в осенью.

Напомним, закрытие движения электрички на этом участке связано с желанием открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-2", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Однако не все пермяки были согласны с проектом. Часть жителей проводила акции протеста в связи с закрытием горнозаводской ветки. Для того, чтобы горожане не испытывали неудобств, в Перми увеличили количество автобусов, следующих центр от Перми-I и поменяли расписание для удобства пассажиров. Прибывающие в столицу Прикамья на пригородных электричках, смогут продолжить движение автобусами №2, 3 и 51. Информация о расписании автобусов будет размещена на табло остановочных пунктов и на сайте МКУ "Гортранс". Маршруты автобусов разместят на стендах у здания станции "Пермь-I".