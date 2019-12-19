Названа новая дата разбора путей перегона Пермь II - Пермь I

Разбор путей перегона Пермь II - Пермь I может начаться уже на следующей неделе. В социальных сетях жители города сообщают новую дату - 23 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Пермская пригородная компания объявила о прекращении продажи проездных документов по станциям Пермь II, Левшино, Чусовская на пассажирские поезда Москва - Новый Уренгой, Москва - Приобье с 22 декабря. Сейчас поезда дальнего следования идут через Пермь, а в случае закрытия перегона пойдут в объезд города.

"На очередном сеансе связи с народом губернатор подтвердил: приказ ожидают со дня на день. Как только его подпишут, перегон тут же закроют. Представляю, сколько неудобств пассажирам доставят краевые власти, закрыв ж/д сообщение между станциями. Альтернатива в виде автобусов не в счет, даже если их отправление синхронизируют с прибытием/отправлением электричек: пробки в городе никто не отменял", - говорится в группе "Сохраним железную дорогу Пермь 2 - Левшино!" социальной сети "ВКонтакте".

Получить комментарий от краевого минтранса не удалось.

Ранее сообщалось, что разбирать пути начнут 15 декабря, однако в краевом минтрансе эти сведения не подтвердили.

Напомним, что срок закрытия движения на участке Горнозаводской ветки между вокзалами Пермь I - Пермь II сначала перенесли на осень 2019 г. Позже стало известно, что закрытие произойдет в декабре 2019 г.

После прекращения железнодорожного движения на участке, РЖД продаст краю имущество: пути, контактную сеть и передаст участки земли. На участке в 2021 г. планируется открыть трамвайное движение. Организация трамвайного движения пройдет в несколько этапов. Первый - движение на участке между вокзалами Пермь II и Пермь I. Второй этап от Перми I до ТПУ "Мотовилиха".

Закрытие движения электрички на этом участке связано с желанием открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-2", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Однако не все пермяки были согласны с проектом. Часть жителей проводила акции протеста в связи с закрытием горнозаводской ветки. Для того, чтобы горожане не испытывали неудобств, в Перми увеличили количество автобусов, следующих центр от Перми-I и поменяли расписание для удобства пассажиров. Прибывающие в столицу Прикамья на пригородных электричках, смогут продолжить движение автобусами №2, 3 и 51. Информация о расписании автобусов будет размещена на табло остановочных пунктов и на сайте МКУ "Гортранс". Маршруты автобусов разместят на стендах у здания станции "Пермь-I".