После закрытия движения на Горнозаводской ветке в Перми в два раза вырастет количество автобусных рейсов

Департамент транспорта администрации Перми рассчитал необходимое количество автобусов, которые дадут возможность всем пассажирам электрички после закрытия железнодорожного сообщения между двумя станциями добираться до станции Пермь-II и центра города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам начальника департамента Анатолия Путина, количество рейсов планируется увеличить в два раза: на автобусных маршрутах №2 и №51 будет работать по 10 машин, а с улицы Советской будет уходить два автобуса, приуроченных к прибытию электропоездов.

"Это то необходимое количество, которое позволит пассажирам электрички добираться до станции Пермь-II и центра города", - сообщил он.

Напомним, вчера стало известно, что приказ о закрытии движения на участке Горнозаводского направления Перми подписан Минтрансом РФ. В действие он вступит уже в январе 2020 г.

Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-2", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Изначально сообщалось, что движение будет закрыто осенью, позже - срок переносили на декабрь.