Минтранс РФ подписал приказ о закрытии движения на участке Горнозаводской ветки в Перми

Приказ о закрытии движения на участке Горнозаводского направления Перми подписан Минтрансом РФ. В действие он вступит уже в январе 2020 г. Однако когда будет прекращено движение по участку, пока не уточняется. Министр транспорта Пермского края Николай Уханов во время пресс-конференции заявил, что точная дата закрытия станет известна завтра, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что закрытие участка может быть перенесено на весну 2020 г. в связи с низкой пропускной способностью путей на дамбе Камской ГЭС, которая, в случае прекращения движения, может не справиться с возросшим трафиком.

Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-2", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Изначально сообщалось, что движение будет закрыто осенью, позже - срок переносили на декабрь.