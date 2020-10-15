Суд признал пострадавшими новых истцов в деле о закрытии Горнозаводской ветки

Двум пермякам удалось доказать, что они пострадали от закрытия Горнозаводской ветки, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело рассматривалось в Свердловском районном суде Перми. Один из истцов - студент, который ездил на электричке на учебу. Теперь путь занимает гораздо больше времени. Второй истец - инвалид второй группы, который, имея льготы, передвигался на электричке даже по городу.

Следующее заседание по иску Галицкого к Министерству обороны РФ назначено на 18 ноября. Рассмотрение апелляции на решение Свердловского райсуда, узаконившее закрытие Горнозаводской ветки, назначено на 21 октября.

Напомним, движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией. Иск Галицкого к Министерству транспорта РФ был отклонен. Иск к Минобороны был подан в связи с тем, что, как выяснилось, оборонное ведомство согласилось на закрытие ветки с условием, что хотя бы один путь будет действовать до строительства Северного обхода, но по факту движение было полностью закрыто.