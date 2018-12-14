Жители Прикамья опубликовали обращение к президенту из-за строительства Северного обхода

Жители пригородных деревень Тупица, Заозерье и Глушата Пермского края опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину по теме строительства Северного железнодорожного обхода. Старт проекту был дан после приезда главы государства в Пермь. Жители просят перенести дорогу на максимально возможное расстояние от поселков, передает корреспондент Накануне.RU.

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В Холковское поселение (в его состав входят деревни) жители переехали, прежде всего, из-за хорошей экологии и близости к городу, говорят жители в обращении. Многие продали городские квартиры, чтобы построить дома в деревнях, собственными силами жители проводили коммуникации.

"Эти места стали для нас, наших детей и внуков родными. Чистая экология, живописная природа, естественные пляжи на берегу Камы, две горнолыжные базы для зимнего отдыха. Здесь есть всё для того, чтобы росло здоровое поколение. Мы настаиваем, чтобы строительство грузовой железной дороги и моста через реку Кама, проходило в лесном массиве на максимально возможном удалении от наших домов", - обратились прикамцы к президенту.

Дорога предназначена для вывоза промышленных грузов, но жители считают, что проектом интересы предприятий ставятся выше интересов населения.

"Правительство Пермского края, вроде бы, выполняет положение закона, о том, что ж/д обход будет проходить не ближе, чем в 100 м от наших домов. Но это смешно: кто в здравом уме согласился бы покупать и строить дома вблизи опасного объекта? Наши условия жизни перестанут быть комфортными, вложенные нами инвестиции обесценятся", - говорят жители.

Ранее в краевом минтрансе Накануне.RU сообщали, что проект пройдет публичные слушания, на сегодняшний день информации о каких-либо утвержденных вариантах прохождения трассы не имеется, уточняли в ведомстве, маршрут будет прорабатываться с учётом пожеланий жителей. Между тем жители публикуют фото разметки для будущего створа обхода, следы работы геодезистов обнаружены в лесу за Гайвой.

Напомним, строительство будет осуществляться в рамках долгосрочной инвестиционной программы РЖД на 2017-2025 гг.