10 Декабря 2018
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Жители Прикамья, через дома которых должна пройти железная дорога, записали видеообращение к Путину

Пермяки записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - народный сход прошел 9 декабря в деревне Заозерье, передает корреспондент Накануне.RU.
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Жители трех деревень – Тупица, Заозерье, Глушата – всего около 70 человек высказали в видеообращении свои требования. Люди сказали, что выступают против строительства Северного железнодорожного обхода по территории поселений в непосредственной близости от их домов.

На одной чаше весов – интересы бизнеса, голый технократический расчет без учёта жизненных интересов людей, живущих на этой земле, заявили прикамцы в обращении. "А на другой чаше весов – наши сломанные жизни, разрушение наших домов, уничтожение существующих деревень и зоны массового отдыха для горожан. Полное пренебрежение к перспективе развития социальной сферы Пермского края. Недобросовестные методы использования территории населенных пунктов и природных ресурсов Пермского края", – сказали они.

видеообращение к президенту по строительству Северного ж/д обхода в Перми(2018)|Фото: Дмитрий Мельников

"Мы очень обеспокоены тем, что происходит. Власти все знают, знают об этой проблеме, но пока решения никакого нет. Мы обращаемся к президенту с просьбой, чтобы он вмешался в ситуацию путем обращения к властям Пермского края. Мы хотим, чтобы Владимир Путин донес до них нашу обеспокоенность и помог в решении вопроса, чтобы железная дорога прошла по лесному массиву в максимальном удалении от наших домов", – рассказал Накануне.RU один из инициаторов схода Дмитрий Мельников.

Видеообращение будут монтировать, только потом его отправят Владимиру Путину.

видеообращение к президенту по строительству Северного ж/д обхода в Перми(2018)|Фото: Дмитрий Мельников

Сельчане и другими способами будут добиваться того, чтобы перенесли створ проектируемой ж/д дороги вдаль от населенных пунктов. Напомним, на сегодняшний день приоритетный вариант ветки проходит непосредственно по поселкам, входящим в Хохловское сельское поселение.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, комментируя проблему во время онлайн-конференции в instagram, заявил, что жителям нужно искать компромисс совместно с РЖД.

Северный железнодорожный обход Перми(2018)|Фото: Схема Ж/д обхода

Вариант маршрута, ранее считавшийся приоритетным, выделен красным цветом

В краевом минтрансе корреспонденту Накануне.RU сообщили, что в настоящий момент власти делают все, чтобы достигнуть компромисса – с жителями деревень проводятся встречи, обсуждения, консультации. При этом в минтрансе уточнили, что публичные слушания пройдут после того, как будет выбран вариант прохождения маршрута.

"Когда будет точно определен створ, для того, чтобы изымать земли, по закону обязаны проводить публичные слушания в муниципалитетах, чьи интересы затрагиваются. Организуют их не железная дорога, а органы исполнительной власти, то есть муниципалитеты. Они их организуют и проводят", – сообщили в ведомстве.

Железная дорога предназначена для вывоза возрастающего потока грузов с предприятий Березниковско-Соликамского промышленного узла в обход плотины Камской ГЭС. Ранее прикамцы предлагали привлечь к финансированию проекта промышленные предприятия для того, чтобы построить дорогу в обход деревень.

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Жители Прикамья, через дома которых должна пройти железная дорога, записали видеообращение к Путину

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Теги: северный железнодорожный обход, видеообращение к президенту, железная дорога, Пермский край, Владимир Путин



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