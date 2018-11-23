23 Ноября 2018
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Железнодорожные пути вдоль набережной Камы могут быть использованы для запуска трамвая

Министерство строительства Пермского края ответило на письмо ученых Пермского государственного национального исследовательского университета по закрытию движения электричек на участке Горнозаводской железной дороги от Перми II до ст. Мотовилиха. В ведомстве заявили, что с прекращением пригородного сообщения железнодорожные пути на участке могут остаться - рассматривается возможность их использования для организации трамвайного движения, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ученые, напомним, раскритиковали закрытие пассажирского движения поездов в черте города ради благоустройства набережной. Горнозаводская ветка – единственный транспортный коридор на левом берегу Камы, позволяющий менее чем за час обеспечить связь удаленных микрорайонов Орджоникидзевского района Перми с центром города, Дзержинским и Кировским районами краевого центра, обратили внимание ученые. А в том, что пассажиропоток по участку железной дороги сократился, виноваты краевые власти - их усилия были направлены на приоритетное развитие автобусных маршрутов взамен экологически чистого и более удобного для жителей отдаленных районов города железнодорожного транспорта.

Минтранс в ответ на это заявил, что низкий в сравнении с потенциально возможным спрос на перевозки пассажиров в черте города электричкой, обусловлен удаленностью железнодорожных линий от основных жилых массивов, также сложным рельефом местности для организации удобных пешеходных подходов. После проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что железнодорожная инфраструктура на территории города, с точки зрения городских пассажирских перевозок, неудобна и используется неэффективно.

Пермь, железная дорога, набережная(2018)|Фото: Накануне.RU

"Изменение схемы транспортного обслуживания населения в центральной части города, включая замену пригородного ж/д сообщения на участке "Пермь II – Пермь I" на первом этапе и далее до о.п. Мотовилиха на втором этапе, на городской общественный транспорт, не предполагает снижения транспортной доступности населения", - считают в министерстве.

Чиновники напомнили, что с декабря 2018 г. появится новый новый маршрут общественного транспорта между станциями Пермь II и Пермь I, а на втором этапе, до закрытия движения до ст. Мотовилиха, пройдет реконструкция улично-дорожной сети для подведения к ним автобусных и трамвайных маршрутов. В том числе до 2021 г. завершится ремонт трамвайных путей по ул. Уральская и ул. Ленина, а до конца 2023 г. - скоростной трамвайной линии вдоль набережной Камы и линий от ТПУ Мотовилиха до ул. 1905 г..

Интересно, что трамвай вдоль набережной может поехать по тем же рельсам, что и городская электричка, это подтвердили в минтрансе.

"Связь процессов оползневых сносов горных пород (ученые говорили о риске оползней из-за демонтажа путей, прим.) с прекращением пригородного железнодорожного сообщения на Горнозаводском направлении в центральной части г. Перми, обозначенная в публикации, не обоснована. Учитывая, что рассматривается возможность использования ж/д путей на закрываемом участке для организации трамвайного сообщения, демонтаж насыпи не планируется и, соответственно, её конструкция,
как контрбанкета, будет сохранен", - говорится в письме ведомства, направленном в адрес редакции.

Между тем, закрытие движения электрички власти раньше объясняли, в том числе, желанием открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми.

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Железнодорожные пути вдоль набережной Камы могут быть использованы для запуска трамвая

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Теги: Горнозаводская ветка, министерство транспорта Пермского края, городская электричка, ученые ПГНИУ



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