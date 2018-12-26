Срок закрытия движения городской электрички в Перми перенесен на октябрь 2019 года

Срок закрытия движения городской электрички на участке Пермь I - Пермь II может быть перенесен на октябрь 2019 г. Такая информация содержится в ответе Росжелдора на обращения жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

Росжелдор уже давал отрицательное заключение на проект, проверку ведомство провело осенью. Однако в Минтрансе сообщали, что все замечания будут устранены до конца текущего года, напомним, что изначально планировалось отменить городскую электричку на участке между вокзалами в начале 2019 г.

В новом ответе ведомства на имя Людмилы Елтышевой говорится, что принято решение о переносе сроков закрытия участка железной дороги на октябрь 2019 г.

"До подготовки очередного обращения РЖД в Минтранс о возможности закрытия для постоянной эксплуатации железнодорожный путей общего пользования будет проведено очередное совещание с приглашением руководителей Пермского края, РЖД, владельцев ж/д путей с целью рассмотрения комплекса мероприятий по обеспечению сохранения транспортного обслуживания предприятий и организаций, а также принятых мер по исключению снижения транспортной доступности для населения Пермского края", - говорится в письме.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края Накануне.RU пояснили, что сроки закрытия движения скорректированы в связи с необходимостью синхронизации этого процесса с работами по проектированию и строительству трамвайной линии между ТПУ "Пермь-2" и ТПУ "Мотовилиха" (проект предусматривает использование существующих ж/д путей), самих пересадочных узлов".

"До реализации намеченных планов, существующей технологии транспортного обслуживания пассажиров и грузовладельцев, изменение схемы движения электропоездов (закрытие участка Пермь-2 - Пермь-1) планируется осенью 2019 г.", - сообщили в краевом минтрансе.

Напомним, городская электричка в будущем перестанет ходить до ст. Мотовилиха, на этом участке будут курсировать автобусы и трамвай. Жители заявили о неудобстве транспортной схемы, защитники электрички провели митинг и обратились с письмами в официальные ведомства.