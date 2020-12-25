В Перми могут восстановить движение между станциями Пермь I и Пермь II

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников договорились о сотрудничестве. Документы регулируют развитие пригородного сообщения и строительство детской железной дороги, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

"Мы подписали соглашение, которое предусматривает конкретику, связанную с развитием пригородного пассажирского сообщения, то есть электрички "Ласточка". Это касается кольца – правого и левого берега Камы. Это касается направления Краснокамска, Закамска. Это дает нам понимание к дальнейшему размышлению относительно участка Пермь I — Пермь II. По-другому отнестись к развитию данного направления, развитию электрички", - сказал губернатор.

Предстоит развивать и модернизировать железнодорожную инфраструктуру для пассажиров – вокзалы и остановки, а также производственные мощности для обслуживания "Ласточек". Соглашение предусматривает проработку создания кругового движения с использованием в центральной части города только скоростных поездов, а также переустройство железнодорожного путепровода над улице Дзержинского. Помимо этого, в соглашении прописана возможность формирования регионального заказа на пригородные перевозки до 2030 г. с использованием не менее 20 составов "Ласточек" или других современных типов подвижного состава.

Напомним, движение поездов между станциями Пермь I и Пермь II закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией. Ранее уже был отклонен иск Галицкого к Министерству транспорта РФ. Иск к Минобороны был подан в связи с тем, что, как выяснилось, оборонное ведомство согласилось на закрытие ветки с условием, что хотя бы один путь будет действовать до строительства Северного обхода, но по факту движение было полностью закрыто.