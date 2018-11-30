Между станциями Пермь I и Пермь II будут ездить только два автобуса

Мэрия Перми с 1 декабря запустит два автобуса между станциями Пермь-I и Пермь-II. По выходным на маршруте будет работать лишь один автобус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

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Маршрут № 2 будет работать в тестовом режиме. В будущем он должен заменить городскую электричку, движение которой до Перми II будет закрыто.

Маршрут автобуса в направлении Перми I: Петропавловская, Комсомольский проспект, Монастырская, а в обратном направлении по улице Монастырская, Комсомольский проспект, Ленина. Остановки: "станция Пермь-II", "улица Локомотивная", "Сквер им. Олега Новоселова", "улица Плеханова", "Драмтеатр", "улица Попова", "улица Советская", "Художественная галерея", "Сквер им. Решетникова", "станция Пермь-I", "Магазин "Речник". В направлении "станции Пермь-II" маршрут дополнен точками "Улица Борчанинова" и "ЦУМ".

"В 2019 г. на последующих этапах обкатки маршрута планируется увеличение количества подвижного состава, синхронизация расписания автобусного маршрута с расписанием электричек, а также изменение условий оплаты проезда для пассажиров пригородных поездов", - уточнили в мэрии.

Как сообщало Накануне.RU после закрытия движения электрички рельсы могут быть использованы для запуска трамвая. Сами пермяки выступают против закрытия движения электрички, по их мнению, это снизит транспортную доступность отдаленных районов Перми. Жителей поддержали ученые.