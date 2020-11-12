В программе развития пермских дорог не оказалось обещанной трамвайной ветки вдоль набережной

Администрация Перми представила депутатам городской думы проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. По данным издания "Business-class", в проекте отсутствует трамвайная ветка вдоль набережной между станциями Пермь II и Пермь I, однако отражены все остальные планы по развитию сети электротранспорта.

"ПКРТИ является одним из градостроительных документов, разрабатывающимся на основе решений генерального плана. В настоящее время мероприятия по строительству трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I в нем не предусмотрены", – прокомментировали чиновники отсутствие планов по строительству ветки трамваев.

Депутат гордумы Денис Ушаков поинтересовался дальнейшей судьбой генплана Перми.

"ПКРТИ – это приложение к Генплану, и прежде чем заниматься транспортной программой, нужно понять, что будет с основополагающим документом. Я задал этот вопрос главе города Дмитрию Самойлову и получил ответ: генплан будет пролонгирован", - отметил парламентарий. По его словам, ПКРТИ принимают на два года, а генплан планируется пролонгировать как минимум до 2032 года для того, чтобы получить финансирование по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" в части обновления транспорта.

В этом году Пермский край претендовал на субсидии для приобретения трамваев для МУП "Пермгорэлектротранс", но заявку не одобрили.

"Действительно есть необходимость пролонгировать генплан. Как только он будет продлен, мы разработаем новую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на соответствующий период", – прокомментировал замглавы города Анатолий Дашкевич.

Также в программе нет планов по расширению Соликамского тракта и строительства двух тоннелей на пересечении с Транссибом (в створах улиц Вишерской и Углеуральской). При этом учтено строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II, ТПУ "Мотовилиха", ул. Строителей, автодороги Тр-53, северного железнодорожного обхода города Перми. Аналитическое управление аппарата думы сочло этот перечень неоправданно узким.

В итоге комитет рекомендовал Пермской городской думе рассмотреть и принять проект в первом чтении. Предполагаемый срок подачи поправок – до 24 ноября 2020 года. За это решение проголосовали шесть членов комитета, один выступил против.

Отметим, что представлял проект депутатам замглавы города Анатолий Дашкевич. Ранее местные СМИ сообщали о том, что ему вновь будет передана сфера общественного транспорта. Сейчас это направление курирует замглавы города Людмила Гаджиева. В мэрии эту информацию пока не прокомментировали.

О запуске трамваев вдоль набережной власти заявляли в связи с закрытием движения электричек по участку Горнозаводской ветки от станции Пермь I до станции Пермь II. Как сообщало Накануне.RU, за счет разбора железной дороги в городе планировали открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г.