Власти Прикамья назвали стоимость преобразования пространства вдоль Камы

На преобразование транспортной инфраструктуры и общественного пространства вдоль Камы потребуется около 8 млрд руб. Такую цифру озвучил министр транспорта Пермского края Николай Уханов во время общения с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

Строительство транспортно-пересадочного узла "Пермь II", включающего и автовокзал, потребует около 3 млрд руб., на транспортно-пересадочный узел "Мотовилиха" затраты составят 1,6 млрд руб. Примерно столько же потребуется на запуск трамвайного движения. на выкуп у РЖД участков и объектов недвижимости, расположенных на набережной, будет направлено 1,2-1,6 млрд руб.

Обязательства по строительству ТПУ "Пермь II" взяло на себя РЖД, также часть денег будет направлена на ТПУ "Мотовилиха". Затраты на изъятие имущества и строительство трамвайных путей на участке от Перми I до Перми II понесет муниципалитет.

"Реализация проектов невозможна без участия краевых властей, без поддержки из регионального бюджета. Многие возводимые и проектируемые сейчас объекты дополняют друг друга", - заявил министр, отметив что еще около 10 млрд руб. будет выделено на возведение ул. Строителей.

Напомним, власти города и края планируют открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-2", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

В связи с этим движение поездов по участку Горнозаводской ветки от Перми I до Перми II будет прекращено. Соответствующий приказ, как стало вчера известно, подписал Минтранс РФ.