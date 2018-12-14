Прокуратура проверит мэрию Перми из-за "опасного" автобусного маршрута, который должен заменить электричку

В прокуратуры Перми и Пермского края поступило обращение от руководителя регионального отделения "Справедливой России" Вероники Куликовой по вопросцу безопасности маршрута движения автобуса №2, который в будущем должен заменить городскую электричку.

Городская администрация запустила "Волгобасы" между Пермью I и Пермью II в декабре. Их маршрут проходит по участку ул. Монастырской, на котором установлено ограничение по массе транспорта в 10 т. Масса авобусов - 18 т без учета пассажиров.

Как стало известно Накануне.RU, в своем заявлении Куликова просит запросить у департамента дорог и транспорта администрации Перми документы, подтверждающие организацию маршрута по аварийному путепроводу. Документы должны помочь понять, проводились ли исследования аварийного участка маршрута до его утверждения и начала движения по нему пассажирских автобусов.

Также Куликова просит принять меры прокурорского реагирования, направленные на пресечение нарушений законодательства в деятельности должностных лиц ДДиТ и в случае наличия нарушений привлечь виновных к ответственности.

Напомним, дата закрытия движения между вокзалами не обозначена, ранее планировалось сделать это в декабре 2018 г. - январе 2019 г. В будущем городская электричка перестанет ходить до станции Мотовилиха. В министерстве транспорта Пермского края отмечали, что изменение схемы транспортного обслуживания населения в центральной части города не предполагает снижения транспортной доступности населения: на первом этапе планируется разработать проекты транспортно-пересадочных узлов, создаваемых на станции Пермь II и в районе о. п. Мотовилиха и проект связывающей их скоростной трамвайной линии вдоль набережной Камы. На втором этапе, до закрытия участка железной дороги от ст. Пермь I до о.п. Мотовилиха, будут построены ТПУ Мотовилиха (январь 2022 г.) и ТПУ Пермь II (январь 2023 г.) и проведена реконструкция улично-дорожной сети для подведения к ним автобусных и трамвайных маршрутов.