Пермский краевой суд оставил в силе решение о закрытии участка Горнозаводской ветки

Пермский краевой суд оставил в силе решение Свердловского районного суда Перми, признавшего законным приказ Минтранса РФ о закрытии железнодорожного сообщения на участке Горнозаводкой ветки между станциями Пермь I и Пермь II.

Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил общественник Денис Галицкий, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественник заявил, что в суде правительство Прикамья представило измененную схему территориального планирования РФ без участка между станциями Пермь I и Пермь II. Ранее, по словам Галицкого, участок был обозначен как действующий.

Денис Галицкий отметил, что "федеральное значение потерял не весь планируемый к закрытию участок Пермь II - Мотовилиха, а только ныне закрытый до Перми I".

Напомним, движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией. Иск Галицкого к Министерству транспорта РФ был отклонен. Иск к Минобороны был подан в связи с тем, что, как выяснилось, оборонное ведомство согласилось на закрытие ветки с условием, что хотя бы один путь будет действовать до строительства Северного обхода, но по факту движение было полностью закрыто.

Следующее заседание по иску Галицкого к Министерству обороны РФ назначено на 18 ноября.