Фальков заявил о массовой поддержке новой модели высшего образования

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал в Совете Федерации о промежуточных успехах реформы высшего образования, которая уже тестируется в 17 вузах.

Главный успех — это реакция абитуриентов. Фальков отметил, что "голосование ногами" (выбор поступающих) говорит само за себя: средний балл на пилотных направлениях подскочил на 10, значительно опередив показатели обычного бакалавриата. А родители и студенты массово одобряют то, что выпускникам нет необходимости "доучиваться" в магистратуре, чтобы считаться полноценными специалистами.

Опираясь на данные ВЦИОМ, министр подчеркнул, что три четверти россиян поддерживают переход на новую модель.

При этом в чем именно состоит новая модель, кроме смены названий, до сих пор неясно. Известно лишь, что бакалавриат станет базовым высшим образованием, а магистратура — специализированным. Также власти изменяют группы специальностей. Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко считает, что есть реальный риск фиктивной переделки Болонской системы в "национальную модель" без сущностных изменений. Только его вуз представил свою концепцию новой образовательной модели и начал ее реализовывать. Во всех же остальных вузах ограничились поправками в духе "как приукрасить программы бакалавриата или магистратуры либо провести эфемерные новации, переименовав бакалавра в инженера".