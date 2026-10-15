Экс-чиновник Нижегородской области и его подельники заплатят 162 млн по делу о мошенничестве

Суд обязал экс-чиновников из Нижегородской области заплатить 162 млн руб., полученные преступным путём.

В 2013-18 гг. чиновник Балахинского района Александр Глушков, а также директор МУП "Балахнинское пассажирское автотранспортное предприятие" Михаил Громов и их подельники нарушили законодательство о государственном и муниципальном имуществе.

В частности, они привели автотранспортное предприятие в неликвидное состояние. В итоге они незаконно изъяли из муниципальной собственности 16 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 80 млн руб. Они перешли в пользу подконтрольного юридического лица – ООО "Гранд".

За различные преступления злоумышленники в октябре 2021 г. наказаны по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Также в суд поступил иск о взыскании с подельников имущества и денег на сумму в 162 млн руб. Балахнинским городским судом требования прокуратуры удовлетворены, решение обращено к немедленному исполнению, сообщает прокуратура Нижегородской области.