В Нижнем Тагиле грузовик провалился под асфальт

В Нижнем Тагиле под грузовиком обрушился асфальт. Сейчас в обстоятельствах разбираются автоинспекторы.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, дорожный инцидент произошел утром 15 октября у дома №6 по улице Полярной. Во время движения автомобиля КАМАЗ произошло обрушение дорожного полотна, после чего грузовик опрокинулся на правый бок. В результате люди не пострадали, но сам автомобиль получил повреждения.

50-летний водитель пояснил, что загрузил асфальт и направлялся во двор дома для разгрузки. На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлены временные технические устройства для безопасности дорожного движения.

Как добавили в ведомстве, в адрес обсуживающей организации будет направлено предписание об устранении выявленных нарушений.