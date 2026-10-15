Отопление дали во все жилые дома Екатеринбурга

Во всех многоквартирных домах Екатеринбурга запущено отопление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, неделю назад городская администрация отчиталась, что отопление дали во всех объектах социальной сферы, в том числе детских садах, школах и учреждениях здравоохранения. Тепло поступало только в 99,4% жилых домов. Причиной тому были аварийные ситуации.

На сегодняшний день в эксплуатацию введен обновленный участок тепломагистрали №31. Это повысит надежность и качество теплоснабжения в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Чкаловском районах. Во время работ, энергетики заменили свыше 2,1 км трубопровода и увеличили его диаметр с 1 тыс. до 1,2 тыс. мм, что увеличит пропускную способность сети.

Кроме того, на участке были построены три новые тепловые камеры и установлено запорное оборудование. Срок службы новых труб составит 30 лет, а пенополиуретановая изоляция и система оперативного дистанционного контроля, поможет оперативно выявлять повреждения.

В мэрии добавили, что несмотря на завершение основного этапа запуска отопления, тепло в отдельных домах все еще может временно прекращаться из-за повреждений на сетях. Замглавы города Владимир Гейко уже поручил теплоснабжающим организациям оперативно реагировать на обращения.

Напомним, что при возникновении вопросов по запуску отопления жителям следует в первую очередь обращаться в управляющую организацию или ТСЖ. Также получить информацию можно в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 304-12-05 и 304-12-08. По этим же номерам необходимо сообщать об аварийных ситуациях.