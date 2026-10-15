Засунули жертву в багажник: на Урале начался суд о пытках на автомойке

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о пытках на автомойке в Каменске-Уральском.

На скамье подсудимых оказались восемь обвиняемых. Сообщалось, что от них пострадали 15 человек. Следствие установило, что в 2024 году 34-летний житель Каменска-Уральского организовал группу из своих знакомых, которые, чтобы сохранить и поддерживать нелегальный бизнес, совершали преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Людей похищали, избивали, истязали, вымогали деньги и грабили. Пытки совершались в помещении автомойки на улице Карла Маркса. Весной Красногорский районный суд приступил к рассмотрению дела Максима Рыбникова и двух несовершеннолетних, обвиняемых в истязании девушек на автомойке.

Сегодня, 15 октября, дело о пытках с другими обвиняемыми начал рассматривать Свердловский областной суд. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, часть подсудимых и их адвокаты выступили категорически против участия СМИ в процессе. Однако судья постановил сделать заседание открытым. Почти все обвиняемые находились в масках.

Как было озвучено в суде, часть потерпевших заявили гражданские иски к фигурантам. При этом сами потерпевшие сегодня в суд не явились.

Сегодня был рассмотрен один из эпизодов дела. Как было зачитано прокурором, во время совершения похищений участники группы находились в пьяном состоянии. Одну из жертв похитили на парковке у магазина, засунули в багажник автомобиля, отобрали телефон и в дальнейшем стали вымогать деньги - 75 тысяч рублей. Также уральца избили и пригрозили ему убийством. Похитители заставили его признаться в преступлении, связанном с наркотиками, чтобы он не обращался в правоохранительные органы. Затем парня отпустили.

Также прокурор сообщила, что обязанности между участниками группы были четко распределены: от поиска потерпевших, подавления их сопротивления и силовой поддержки до оказания психологического давления и перевозки похитителей и их жертв на автомобиле. Координация злоумышленников между собой проводилась в одном из мессенджеров и в соцсетях, после чего все переписки удалялись. Также выяснилось, что сообщники работали в нелегальном пункте приема металлолома.

По словам прокурора, помещение автомойки использовалось для сбора участников группы. Также там удерживали похищенных людей, к которым применяли насилие и вымогали деньги.

Следствие полагает, что прикрытие группе обеспечивал бывший инспектор дорожно-патрульной службы Каменска-Уральского. Как было установлено, он запугивал потерпевших своим служебным положением, а однажды передал организатору группы оперативную информацию, которая позволила тому скрыться и уничтожить часть доказательств.

Ранее стали известны имена фигурантов громкого дела и в чем обвиняют каждого из них.

Видео предоставлено Свердловским областным судом