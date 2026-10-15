Восемь штатов США подали иски к OpenAI из-за влияния ChatGPT на детей

Генеральный прокурор штата Айова Бренна Берд инициировала судебное разбирательство в отношении компании OpenAI. Разработчика ИИ обвиняют в дезинформации родителей, создании угроз для несовершеннолетних и нарушении региональных норм о защите прав потребителей. Аналогичные претензии к компании были выдвинуты властями еще семи штатов.

Среди конкретных претензий о причинении вреда - опасные медицинские советы и разговоры о самоубийстве. Берд подчеркнула, что под видом "безопасного помощника" ChatGPT фактически навязывает пользователям вредоносный контент. В иске также упоминаются данные исследований, согласно которым нейросеть негативно влияет на психику, провоцируя параноидальные состояния и деградацию критического мышления. Генпрокурор требует от OpenAI прекратить недобросовестные практики и понести ответственность за ущерб, нанесенный жителям штата.

Пристальное внимание в США к OpenAI усилилось в июне, когда коалиция генеральных прокуроров нескольких штатов начала расследование в отношении корпорации. Они потребовали предоставить документы о деятельности компании, включая работу с данными пользователей, рекламу и влияние на уязвимые группы населения.