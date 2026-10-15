Власти отменят дипломы докторов и кандидатов наук

Минобрнауки предложило перейти на электронный формат присуждения ученой степени кандидата и доктора наук, упразднив предоставление таких документов на бумажных носителях, то есть дипломов. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

В министерстве пояснили, что он предполагает дальнейший перевод в "цифру" государственной научной аттестации по аналогии с порядком, действующим с марта 2026 года, по присвоению ученых званий профессора и доцента, а также признанию полученных за рубежом ученых степеней и званий. Законопроект предусматривает переход к реестровой модели подтверждения ученых степеней через создаваемый специальный электронный реестр. Предполагается сохранить право на выдачу бумажных документов о присуждаемой степени. Однако юридически значимой будет только запись в реестре.

Исключение составят дипломы кандидата и доктора наук, присуждаемые по результатам защиты диссертаций, содержащих сведения, составляющие гостайну, — их по-прежнему будут выдавать на бумаге.

Ранее председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская подвергла резкой критике планы властей по отказу от бумажного документооборота в госсекторе к 2030 году. Это только повышает риски для страны и для граждан, поскольку в какой-то момент можно остаться без документов.