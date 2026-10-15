В России могут запретить наценки на перевозку детей на такси

В России могут на законодательном уровне запретить наценки на перевозку детей на такси. Это случится, если соответствующие поправки примет Госдума.

По словам первого заместителя комитета ГД по транспорту Павла Федяева, "Единая Россия" полностью поддерживает инициативу о запрете дополнительных наценок на данный вид перевозок.

Партия власти работает над законопроектом о запрете таких наценок, и обеспечит его принятие. Внести документ в Госдуму планируют до конца года, пишет ТАСС.