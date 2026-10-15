США перебрасывают военных в Панаму

Пентагон перебрасывает в Панаму 10-ю горную дивизию. Около 600 солдат разместятся на базе в джунглях. Официальная цель миссии — усиление борьбы с наркотрафиком в регионе.

В дальнейшем эти подразделения будут задействованы в совместных маневрах с армиями Колумбии и Гондураса. Помимо тренировок, американские военные могут взять на себя задачи по охране авиатехники и поддержке спецназа США, работающего с местными силовиками. Хотя текущие ротации заявлены как временные, эксперты не исключают, что присутствие США в Латинской Америке станет долгосрочным в рамках доктрины Монро, которую исповедует президент Дональд Трамп и которую окрестили "доктриной Донро" (от имени Дональд).

Также отмечается беспрецедентный масштаб переброски: отправка 600 человек в мирное время — явление исключительное, сопоставимое лишь с ликвидацией последствий катастроф или военными интервенциями. Официальные лица в Панаме, Колумбии и Гондурасе от комментариев воздерживаются, а Пентагоне молчит. При этом ранее министр войны Пит Хегсет анонсировал расширение военного влияния США в Западном полушарии, не исключив передислокации части сил из Европы. Трамп же считает, что необходимость контроля США над всем Новым Светом самоочевидна.

Ранее Трамп заявил о намерении вернуть США контроль над Панамским каналом.