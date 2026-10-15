Лавров: РФ не получала никаких официальных предложений по сделке по Украине

Россия не получала официальных предложений по мирной сделке по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали", - сказал глава МИД России журналистам.

Таким образом он прокомментировал утечки о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине из четырех пунктов.

Также Лавров отметил, что эти утечки не содержат никаких идей о том, как продвигаться к долгосрочному миру, а не перемирию.

Ранее сообщалось, что США и Европа разрабатывают совместный мирный план по урегулированию конфликта на Украине, включающий четыре основных пункта. Эти пункты привел в беседе с The Washington Post (WP) американский чиновник, знакомый с ходом переговоров. При этом в Кремле заявили, не слышали о разработке такого плана.