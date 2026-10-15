Силовики провели обыски у главного редактора "Новой газеты"

Силовики провели обыски в квартире Сергея Соколова - главного редактора "Новой газеты". Издание числится в реестре иностранных агентов по решению Минюста РФ. Об обысках cообщил источник газеты "Известия".

Следствие связывает обыски с уголовным делом о неправомерном обращении с персональными данными - их незаконном хранении и использовании. По этому делу проходит и журналист "Новой газеты" Олег Ролдугин - сейчас он находится под домашним арестом.

"Новую газету" внесли в реестр иностранных агентов 4 сентября. В Минюсте пояснили, что в публикациях издания нашли недостоверные сведения о работе госорганов, российской политике и избирательной системе. Кроме того, в газете размещали материалы, созданные иностранными агентами.

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