В Прикамье отменен режим ракетной опасности

В Пермском крае отменен режим "Ракетной опасности", сообщили Накануне.RU в краевом Минтербезе.

За время действия ракетной опасности, которая была объявлена в регионе в 14.20, ряд пермских учебных заведений заявили, что пока действует тревога, школьники не могут самостоятельно уйти домой. Даже если уроки уже закончились, родителям необходимо прийти за детьми лично.

Отметим, что Росавиация не сообщала о введении ограничений в аэропорту Перми.

Напомним, при ракетной опасности порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА: Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте "тревожный набор": воду, еду, лекарства, фонарик, документы. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств. Следите за оповещениями МЧС.