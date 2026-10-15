Лавров: Реакция Зеленского на дизельную сделку - прямой вызов Трампу

Реакция Владимира Зеленского на "дизельную сделку" Москвы и Вашингтона - прямой вызов в адрес президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, все полной мере осознают, что подобное поведение стало обычным для Зеленского, который считает, что "весь мир ему должен, а он никому ничего не обязан делать взамен".

Лавров отметил, что в это же время глава киевского режима продолжает просить больше вооружений для ударов по России.

Ранее Зеленский выразил разочарование позицией США, связав это с недавними договоренностями о поставках российского дизельного топлива. В беседе с журналистом Пирсом Морганом он признал, что ощущает некое предательство со стороны американских партнеров, хотя и попытался несколько сгладить углы, сказав, что "это немного сложнее, чем просто мои эмоции или мои чувства".