10 Ноября 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов вручил награды астраханским полицейским в честь профессионального праздника

В региональном УМВД России по Астраханской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. В нем приняли участие Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

С приветственным словом к личному составу обратился начальник УМВД России по Астраханской области, генерал‑лейтенант полиции Игорь Ромашкин. Он отметил, что в регионе успешно реализуются мероприятия, направленные на обеспечение экономической безопасности, противодействие коррупции, экстремизму и наркобизнесу. Успехи в этой работе достигнуты благодаря преданности делу, присяге, ответственной гражданской позиции, высокому профессионализму и полной самоотдаче всех сотрудников органов и подразделений УМВД России по Астраханской области.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы поздравил глава региона. Игорь Бабушкин подчеркнул, что этот день объединяет всех, кто ежедневно борется с преступностью, обеспечивает общественный порядок и безопасность жителей.

«Астраханские полицейские достойно выполняют возложенные на них задачи. За 9 месяцев этого года общий уровень преступности в регионе снизился на 14,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Общая раскрываемость преступлений по итогам трёх кварталов составила 63,3 %. Это выше прошлогодних значений, а также показателей по Южному федеральному округу и России в целом», — отметил глава региона.

Игорь Бабушкин вручил награды лучшим сотрудникам регионального УМВД.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Благодарственные письма и Почётные грамоты Думы Астраханской области особо отличившимся сотрудникам вручил спикер регионального парламента Игорь Мартынов. Председатель Думы поблагодарил правоохранителей за самоотверженность, профессионализм и подчеркнул важность слаженной работы правоохранительных органов и органов государственной власти.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Ваша служба — это ежедневный труд, требующий не только высочайшей квалификации, но и огромной самоотдачи, мужества и принципиальности. При принятии законопроектов нам важно учитывать правоприменение уже действующих законов. Мы всегда оперативно получаем от вас правоприменительную практику, что, в том числе, позволяет на её основе принимать взвешенные и выверенные решения», — подчеркнул Игорь Мартынов.

В ходе мероприятия звучали отдельные слова благодарности в адрес полицейских, выполняющих служебные задачи в зоне специальной военной операции и всех, кто помогает фронту и семьям погибших сотрудников правоохранительных органов.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, награды, правоохранители


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