Делегация России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби не будет сегодня делать заявлений для прессы

Делегация России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби не будет делать заявлений для прессы во вторник, пресс-конференция планируется на среду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в переговорной группе.

Переговоры РФ, США и Украины во вторник продлились 4,5 часа с перерывом в 40 минут.

В среду трехсторонний переговорный процесс продолжится. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Переговоры направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.