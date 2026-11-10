13 Ноября 2026
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Фото: Александр Казаков / РИА &quot;Новости&quot;

Путин и Лукашенко обсудили товарооборот и безопасность в Ново-Огарёве

В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который прибыл в Россию для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Открывая встречу, Путин отметил, что контакты между странами не прекращаются, а правительства работают практически ежедневно.

"У нас удивительный объём товарооборота, просто удивительный, по-другому не скажешь. Решаются вопросы, связанные с инвестициями, с высокими технологиями, что меня очень радует", — сказал российский президент.

Лукашенко подтвердил, что товарооборот в этом году вырос примерно на 20–21%.

"Мы торгуем нужными для России и Беларуси товарами. Это нас впечатляет, это хорошо по многим направлениям", — подчеркнул он. Белорусский лидер также отметил, что сторонам удалось решить практически все проблемные узлы, а правительства выполняют поставленные задачи.

Отдельно Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в сфере безопасности. По его словам, Беларусь освоила все виды современных вооружений, а российская сторона выполняет все обещания.

"При той поддержке, о которой мы договорились, в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские Вооружённые Силы... они очень боеспособны и готовы защищать Белоруссию", — сказал он, отметив, что эти войска никогда не направлялись в зону боевых действий на Украине.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов.

Теги: Путин, Лукашенко, товарооборот, Беларусь


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