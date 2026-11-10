Представители российской делегации в Абу-Даби не проводили контактов с европейскими чиновниками

Представители российской делегации в Абу-Даби во вторник не проводили контактов с европейскими чиновниками, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября.

Переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По данным издания, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.

Перед началом трехсторонних переговоров украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.