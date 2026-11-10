В Березниках женщина выпала с балкона, спасаясь от насильника

В Березниках 32-летняя женщина получила тяжёлые травмы, пытаясь спастись от мужчины, который, угрожая убийством, требовал вступить с ним в половую связь. Спасаясь, она попыталась покинуть квартиру через балкон и упала. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, инцидент произошёл в ночное время 28 октября 2026 года в квартире в Березниках. 50-летний подозреваемый, угрожая потерпевшей, предложил ей вступить с ним в половую связь. Девушка попыталась покинуть квартиру через балкон. Злоумышленник, продолжая преступные действия, удерживал её за руки и вновь высказал предложение, а получив отказ, толкнул. В результате падения потерпевшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована. Сейчас ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По данному факту в отношении 50-летнего мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, совершённое с угрозой убийством).

Подозреваемый задержан. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего.