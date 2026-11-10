Костромская область в числе лидеров по расселению аварийного жилья в стране

Благодаря системной работе администрации региона и предприятий строительного комплекса региона, организованному губернатором Сергеем Ситниковым эффективному взаимодействию с федеральными ведомствами за время действия федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья в Костромской области были улучшены условия проживания более 5 тысяч человек. Регион регулярно отмечают в числе лучших в стране по реализации этих мероприятий.

Накануне по итогам реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин назвал регион в числе лидеров Центрального федерального округа вместе с Орловской и Белгородской областями. Всего в этих трех регионах расселено порядка 20,2 тысяч кв. метров аварийного фонда.

Программа КРТ действует с 2021 года. Вице-премьер отметил, что темпы реализации программы наращиваются от года к году. А в прошлом году по поручению Президента Владимира Путина проекты КРТ впервые получили федеральное финансирование. В программу субсидирования вошли 37 субъектов, среди которых и Костромская область.

В рамках реализации проекта в регионе прокладываются автомобильные дороги, осуществляется технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения.

В соответствии с новым постановлением в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026-2027 годах улучшатся жилищные условия 312 человек. Будет расселено 171 помещение с общей площадью около 6 тысяч кв.м, что в 2 раза больше, чем было запланировано. Финансирование работ составит более 360 млн рублей, из которых средства федерального бюджета – более 130 млн рублей.

По данным регионального правительства, за предыдущий этап программы 2025-2026 годов было расселено 74 многоквартирных аварийных дома, улучшены жилищные условия 130 человек. Еще 20 жителей Костромы получат новые квартиры до конца 2026 года. За все время действия программы расселено более 5,8 тысяч человек. Костромичи получают либо новые квартиры, либо денежные выплаты на их приобретение. Работа по расселению ведется в Костроме, Буе, Мантурово, Шарье.