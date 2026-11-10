Минздрав России отметил Костромскую область, как одну из лидеров по внедрению передовых моделей медпомощи в стране

Министерство здравоохранения РФ отметило эффективное внедрение современных технологий в хирургии глаза и других направлениях медицины в Костромской области.

В рамках исполнения инициированной губернатором региона программы по модернизации офтальмологической службы за 5 лет в Костромской областной больнице создан полный цикл офтальмологической помощи. Здесь действует круглосуточный и дневной стационары, детский кабинет с аппаратным лечением, врачи внедрили более 20 новых методов операций. При этом время ожидания операции для пациентов сократилось с 2 лет до 3 месяцев. Костромичам теперь нет необходимости ездить за медицинской помощью в соседние регионы. Результат - количество направлений на инвалидность по зрению снизилось на четверть.

Руководит отделением высококвалифицированный специалист Иван Жиженков. Он также является главным внештатным офтальмологом Костромской области. Под его руководством была выстроена оперативная система маршрутизации пациентов, организовано системное оказание офтальмологической помощи как взрослым, так и детям.

В Костромской области с августа 2025 года эффективно работает система цифрового скрининга диабетической ретинопатии. Регион первым в ЦФО внедрил эту технологию совместно с Сибирским государственным медицинским университетом. Осуществляемые медиками снимки глазного дна уже позволили выявить 65 человек с угрозой безвозвратной потери зрения и своевременно направить их на лечение.

Еще одна новация для сокращения ожидания планового лечения - это решение о поэтапной децентрализации службы. Так, на базе Шарьинской ЦРБ установлено современное оборудование, в отделении уже выполняют 15 видов высокотехнологичных операций,. Аналогичный кабинет и офтальмохирургию в сентябре открыли в Галичской ЦРБ.

Одним из примеров возможностей областной офтальмологической службы стала показательная витреоретинальная операция пациентке с тяжёлой формой пролиферативной диабетической ретинопатии в Костромской областной клинической больнице. Осуществил хирургическое вмешательство один из ведущих микрохирургов России - главный офтальмолог Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Минздрава России, профессор Михаил Шишкин. Патологический процесс распространился на оба глаза пациентки. Правый глаз ранее успешно прооперировал заведующий отделением, главный внештатный офтальмолог департамента здравоохранения Костромской области Иван Жиженков.

"Регион одним из первых в стране внедряет передовую модель междисциплинарной помощи пациентам, - сообщается на сайте Минздрава, - В Костромской области ключевым вектором развития службы становится переход от борьбы с запущенными осложнениями к их ранней профилактике".

Отметим, что в Костромской области также по инициативе губернатора Сергея Ситникова планируется создание профильного эндокринологического центра. Вопрос по выделению федеральных средств на ремонт и оснащение Сергей Ситников обсудил на встрече с главой Минфина России Антоном Силуановым. Формируемый центр будет координировать помощь пациентам с сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, остеопорозом, ожирением и другими эндокринными патологиями.